Haaland hız rekoru kırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 yendi.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Bellingham, 52. dakikada Reus ve 80. dakikada Knauff kaydetti.
Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki santrforu Erling Haaland, gol atmasa da maça damga vurmayı başardı.
Karşılaşmada 36.04 kilometrelik sürate ulaşan Norveçli futbolcu, Bundesliga'nın bu sezonki hız rekorunu kırdı.
Bundan önceki hız rekoru Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram'a aitti.
İşte Bundesliga'da bu sezon en yüksek hıza ulaşan futbolcuların listesi: