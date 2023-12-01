Haftanın golü Kerem'den

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.

UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.