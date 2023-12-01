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Spor

Haftanın golü Kerem'den

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, 'haftanın golü' seçildi.

15:31 - 1/12/2023 Cuma
AA
Kerem Aktürkoğlu'nun gol vuruşu ve sevinci.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol vuruşu ve sevinci.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.


UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.


Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.






#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Manchester United
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