Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 2, 3, 4 ve 5 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:
- Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
3 Eylül Cumartesi:
- Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
- Sivasspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
- Fenerbahçe - Kayserispor: Ali Palabıyık
- Giresunspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Eylül Pazar:
- Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
- Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
- MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan
5 Eylül Pazartesi:
- Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.
▪Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
▪Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
▪Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
▪Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu pic.twitter.com/N7rklhih74
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.