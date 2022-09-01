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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 5. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış karşılaşmalarından Ümraniyespor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haftanın hakemleri açıklandı: Yasin Kol görev aldı mı?
Süper Lig - Haftanın Hakemleri

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı yarın, 2, 3, 4 ve 5 Eylül’de oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:
  • Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi:

  • Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
  • Sivasspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
  • Fenerbahçe - Kayserispor: Ali Palabıyık
  • Giresunspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Eylül Pazar:

  • Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
  • Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
  • MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi:

  • Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

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