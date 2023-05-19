|
Spor

Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

11:50 . 19/05/2023 Cuma
AA
Beşiktaş maçını Mustafa Kürşad Filiz, Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş maçını Mustafa Kürşad Filiz, Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Ligin 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


Yarın

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kayserispor-Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler


21 Mayıs Pazar

16.00 Ümraniyespor-Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz


22 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman





#Süper Lig
#Merkez Hakem Kurulu
#Türkiye Futbol Federasyonu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto 1. Lig son hafta maçları ve hakemleri belli oldu