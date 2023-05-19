Haftanın hakemleri belli oldu

Beşiktaş maçını Mustafa Kürşad Filiz, Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek.
Ligin 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kayserispor-Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Ümraniyespor-Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman