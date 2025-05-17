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Hagi ve Popescu İstanbul'a geldi

Hagi ve Popescu İstanbul'a geldi

12:4817/05/2025, Cumartesi
DHA
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Hagi ve Popescu'yu havalimanında Galatasaraylı yetkililer karşıladı.
Hagi ve Popescu'yu havalimanında Galatasaraylı yetkililer karşıladı.

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25’nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, İstanbul’a geldi.

UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Daha sonra alandan ayrılan iki eski futbolcu, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’da düzenlenecek etkinlikte taraftarlarla bir araya gelecekler.


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