Hagi ve Popescu İstanbul'a geldi

UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Daha sonra alandan ayrılan iki eski futbolcu, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’da düzenlenecek etkinlikte taraftarlarla bir araya gelecekler.