Antalyaspor'un yıldızı Süper Lig'in transferdeki gözde ismi oldu

Süper Lig'in golcü futbolcularından Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

Akdeniz ekibinden alınan bilgilere göre ABD'li futbolcuyla ilgili olarak ilk temasın Galatasaray tarafından sağlandığı ve Antalyaspor'a takas içerikli bir teklif sunulduğu belirtildi.

Sarı kırmızılıların transfer teklifi içerisinde Seferovic'in Antalyaspor'a geçişi ve oyuncunun ücretinin Galatasaray tarafından ödeneceği bilgisi alındı.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyuncu için sarı lacivertlilerin nabız yokladığı ancak transfer limitlerinin şu an için bu transfere engel olduğu aktarıldı.

İtalyan ekibi Atalanta'nın da istediği Wright için Antalyaspor, 7 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kırmız beyazlı ekip, bu rakama ek olarak takıma dahil edebileceği oyuncuların takasına da sıcak bakıyor.



