Hakan Çalhanoğlu Milan'da esmeye devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Milan, İrlanda takımlarından Shamrock'u konuk ediyor. Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maça adeta damga vurdu. 23. dakikada Zlatan İbrahimovic'in attığı golün asistini yapan Çalnhaoğlu, 67. dakikada da harika golle takımını 2-0 öne geçirdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Shamrock ağlarına attığı muhteşem golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Hakan Çalhanoğlu'nun attığı müthiş gol
Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol pic.twitter.com/U7vxPdNNuU
Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol pic.twitter.com/U7vxPdNNuU— Radar Video (@VideoRadars) September 17, 2020
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