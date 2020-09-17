UEFA AVRUPA LİGİ

Hakan Çalhanoğlu Milan'da esmeye devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan deplasmanda Shamrock ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Hakan Çalhnaoğlu'nun 67. dakikada attığı müthiş golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci.

Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci.

Fotoğraf: LORRAINE O'SULLIVAN

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Milan, İrlanda takımlarından Shamrock'u konuk ediyor. Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maça adeta damga vurdu. 23. dakikada Zlatan İbrahimovic'in attığı golün asistini yapan Çalnhaoğlu, 67. dakikada da harika golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Shamrock ağlarına attığı muhteşem golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Hakan Çalhanoğlu'nun attığı müthiş gol

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