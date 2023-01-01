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Spor

Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta maçını kaçıracak.

16:57 . 19/09/2023 Salı
DHA
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını Simone Inzaghi açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını Simone Inzaghi açıkladı.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.


Teknik direktör Simone Inzaghi, sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın oynanacak Real Sociedad karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.


İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda İspanyol takımı Real Sociedad ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.






#Inter
#Hakan Çalhanoğlu
#Şampiyonlar Ligi
#Real Sociedad
8 dakika önce
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