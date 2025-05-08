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Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek! Devler Ligi'nde...

Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek! Devler Ligi'nde...

12:168/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
AA
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Çalhanoğlu, Paris Saint-Germain karşılamasında forma giymesi durumunda Türk futbolcuların finalde boy gösterme geleneğini sürdürecek.
Çalhanoğlu, Paris Saint-Germain karşılamasında forma giymesi durumunda Türk futbolcuların finalde boy gösterme geleneğini sürdürecek.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. "Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü bu maçta penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı. Çalhanoğlu, final karşılaşmasında süre alması durumunda "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek.


Türkler üst üste 3. kez finalde


Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcular üst üste 3. kez boy gösterecek. A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2023'te İstanbul'da oynanan finalde Inter formasıyla Manchester City'ye karşı mücadele etti ve ikince oldu. Arda Güler ise Real Madrid'in final oynadığı ve kupaya uzandığı 2024'te İspanyol ekibinin maç kadrosunda yer aldı. Real Madrid karşısında forma giyen Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Salih Özcan da final heyecanı yaşadı.



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