Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha

Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu’nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon euro civarında bir fark olduğu öğrenildi.

İtalyan basını, Manchester United, Juventus ve Inter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain’in temasta olduğunu yazdı.

30 Haziran’da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.

Milan'da oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formayla 7 kez ceza sahası dışından gol atma başarısı gösterdi 🎯



Lüksemburg - [✅2-1]

Bulgaristan - [✅4-0]

Avusturya - [✅1-2]

Hırvatistan - [⭕1-1]

Arnavutluk - [✅0-2]

Hollanda - [✅4-2]

Letonya - [⭕3-3] pic.twitter.com/Cp79EPty1h REKLAM April 2, 2021

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