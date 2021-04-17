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Spor Hakan Çalhanoğluna bir dev talip daha
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Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha

İtalyan basını, Milan ile sözleşme uzatma konusunda sorunlar yaşayan Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain’in devreye girdiğini yazdı.

Haber Merkezi İHA
Hakan Çalhanoğluna bir dev talip daha
Hakan Çalhanoğlu'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu’nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon euro civarında bir fark olduğu öğrenildi.

İtalyan basını, Manchester United, Juventus ve Inter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain’in temasta olduğunu yazdı.

  • 30 Haziran’da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.

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