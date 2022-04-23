Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Hakan Çalhanoğlunun yıldızlaştığı maçta Inter Romayı devirdi
FUTBOL FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter Roma'yı devirdi

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter ve şampiyonlar ligi potasında yer almak isteyen Jose Mourinholu Roma karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun iki asist yaptığı maçı Inter 3-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlunun yıldızlaştığı maçta Inter Romayı devirdi
Hakan Çalhanoğlu bu sezon 7 gol ve 11 asist yaptı.

İtalya 1. futbol ligi Serie A'da şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Inter ve gelecek sezon devler ligi potasına girmek isteyen Roma Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Inter'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danzel Dumfries, 40. dakikada Marcelo Brozovic ve 52. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Konuk ekip Roma'nın tek golü ise 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

Hakan'dan galibiyete 2 asistlik katkı

  • Inter'de 90 dakika görev yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Dumfries ve Martinez'in attığı gollerin pasını verdi. Milli futbolcu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 7 gol ve 11 asistle oynadı.
Temmuzda ek zam geliyor

Temmuzda ek zam geliyor

​En düşük maaş 8 bin 622 liraya yükselecek.
Trabzon fırtınası geri döndü

Trabzon fırtınası geri döndü

​Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
HDPli Paylanın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi

​Göztepe bilerek yediği golle küme düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek ilgilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.