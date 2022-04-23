Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter Roma'yı devirdi

İtalya 1. futbol ligi Serie A'da şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Inter ve gelecek sezon devler ligi potasına girmek isteyen Roma Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Inter'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danzel Dumfries, 40. dakikada Marcelo Brozovic ve 52. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Konuk ekip Roma'nın tek golü ise 85. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.
Hakan'dan galibiyete 2 asistlik katkı
- Inter'de 90 dakika görev yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Dumfries ve Martinez'in attığı gollerin pasını verdi. Milli futbolcu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 7 gol ve 11 asistle oynadı.