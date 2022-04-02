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Hakan Keleş: “Geriden gelmesini bildik”

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İyi oynarken geriye düştük ama geriden gelmesini bildik” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hakan Keleş: “Geriden gelmesini bildik”
Hakan Keleş

Süper Lig’in 31. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, şunları söyledi:

“Şu ana kadar 5 yabancı oyuncumuz gitti. Sakat oyuncularımız var. Kadro açısından sıkıntılıydık. Zaten 13-14 kişi devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta için sorun olacak gibi görünüyor. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyoruz. Buna rağmen kazanmak için iyi başladık. Oyun iyi giderken 2-0 geriye düştük. Rakibin istediği gibi oynadık çünkü bekleyip oynadılar. Fakat devre arası oyuncularla konuştuk. İyi oynuyoruz, maçı çevirebiliriz dedik. Rakibin girdiği pozisyonlar var. 3-0 olabilirdi. Ama ondan sonra yakaladığımız 2 gol var. Galip de gelebilirdik. Sonuçta berabere bitti. İç sahada kazanmamız gereken bir maçtı. Ligde her puan önemli. Önümüzde Malatya maçı var. Buradaki puan kaybını orada telafi etmek istiyoruz. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İyi oynarken geriye düştük ama geriden gelmesini bildik.”
“Yedek kulübesinde sıkıntılar çekiyoruz"

“Şu an sezon başı yaptığım kadrodan herhalde 8-9 oyuncu yok. 2 kişi geldi. O yüzden dediğim gibi yedek kulübesinde sıkıntılar çekiyoruz. Çoğu oyuncularımızın maddi problemleri ve süre bulamadıkları için gitmek istediler. Kendi tercihleridir. Bir yolumuza devam ediyoruz. Ama zorlanacağız ama hedefimize ulaşacağız diyebilirim.”
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