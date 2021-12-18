Spor Hakan Kutlu dönemi sona erdi
FUTBOL FUTBOL

Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Kutlu dönemi sona erdi
Kasımpaşa başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Kutlu, 1 galibiyet almıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa bu sezon 3. kez teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Son olarak göreve getirilen Hakan Kutlu'da takımın başında uzun soluklu duramadı ve karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • İlk 17 haftada, 3 hoca gönderildi
  • Kasımpaşa ilk 17 hafta itibarıyla 3 hocasıyla yollarını ayırdı. Sezona Şenol Can yönetiminde başlayan İstanbul ekibi, ilk hafta sonunda genç hocayla yollarını ayırdı ve Cihat Arslan'ı göreve getirdi. 9 maçta görev alan Arslan ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Hakan Kutlu'yu göreve getirdi. 17. hafta itibarıyla Kutlu ile de yollar ayrıldı.
Başakşehir devreye önde girdi

Başakşehir devreye önde girdi

​​Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Zirvede tek

Zirvede tek

Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Vaka sayısı az da olsa düştü

​Türkiye'nin 18 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD ve Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: İşte il il son durum.

​İyi ki kamera kaydı var.

Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'dan önemli mesajlar.

​Yerli otomobil TOGG'un logosu belli oldu

Rıza Çalımbay:
Spor

Rıza Çalımbay: "Ne bir teklif geldi ne de bir yöneticiyle görüştüm"

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ta hoca arayışları devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay isminin siyah-beyazlı takımla anılması üzerine, "Kesinlikle Beşiktaş’tan ne bir teklif geldi ne de bir yöneticiyle görüştüm" dedi.
MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır
Gündem

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına karşılık niteliğinde bir açıklamada bulunan TÜSİAD, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşılmayacağı belirtilerek, iktidara "iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" çağrısı yapmıştı. Tehditvari açıklamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD’ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun TÜSİAD’la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur" dedi.

Böyle intikam görülmedi: Maymunlar 250 köpeği öldürdü
Dünya

Böyle intikam görülmedi: Maymunlar 250 köpeği öldürdü

Hindistan'da bir kasabada maymunlar halkın korkulu rüyası oldu. Köpekler bir yavru maymunu öldürünce, maymunlar da köpeklere karşı savaş açtı. Görgü tanıkları, maymunların yakaladıkları köpekleri ağaçların tepelerine ya da binaların çatılarına taşıyıp aşağı attığını söylüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.