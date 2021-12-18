Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa bu sezon 3. kez teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Son olarak göreve getirilen Hakan Kutlu'da takımın başında uzun soluklu duramadı ve karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İlk 17 haftada, 3 hoca gönderildi

Kasımpaşa ilk 17 hafta itibarıyla 3 hocasıyla yollarını ayırdı. Sezona Şenol Can yönetiminde başlayan İstanbul ekibi, ilk hafta sonunda genç hocayla yollarını ayırdı ve Cihat Arslan'ı göreve getirdi. 9 maçta görev alan Arslan ile de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Hakan Kutlu'yu göreve getirdi. 17. hafta itibarıyla Kutlu ile de yollar ayrıldı.

Kamuoyuna Duyuru



Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



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