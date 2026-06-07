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Hakan Safi seçim sırası bir yıldızla daha anlaştı: Ederson'un yerine gelecek

Hakan Safi seçim sırası bir yıldızla daha anlaştı: Ederson'un yerine gelecek

13:407/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleşiyor. Dört yıldız isimle anlaşma sağlayan başkan adayı Hakan Safi'nin kaleci transferinde de mutlu sona ulaştığı yazıldı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul süreci tüm heyecanıyla devam ederken, başkan adayı Hakan Safi'nin transfer hamleleri gündemdeki yerini koruyor. Daha önce dört yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığını açıklayan Safi'nin, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Hakan Safi'nin daha önce milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın yanı sıra dünya futbolunun önemli isimlerinden Luis Suarez ile Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Son olarak Krampon Sport'un haberine göre Safi, kaleci transferi için de önemli bir isimle el sıkıştı. Haberde, Brezilyalı kaleci Ederson'un takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kalesini emanet etmeyi planladığı ismin Emiliano Martinez olduğu belirtildi.

Arjantin Milli Takımı'nın ve Aston Villa'nın başarılı file bekçisiyle anlaşma sağlandığı öne sürülürken, transferin gerçekleşmesi için bazı şartların oluşmasının beklendiği ifade edildi.

Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Geride kalan sezonda 44 resmi karşılaşmada görev yapan Martinez, 14 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çeken bir performans sergiledi.




#Fenerbahçe
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