Hakan Safi'den ilk açıklama: "Aziz Başkanımı tebrik ediyorum"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçimi kaybettiklerini açıkladı. Rakibin tebrik eden Safi, "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskide yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı Hakan Safi, seçim yarışını kaybettiklerini açıkladı. Oy sayım işlemleri devam ederken basın mensuplarına konuşan Safi, rakibi Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
Seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı süreçte değerlendirmelerde bulunan Safi, kongre üyelerinin tercihlerine saygı duyduğunu belirterek, "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskide yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.