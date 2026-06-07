Hakan Safi'den ilk açıklama: "Aziz Başkanımı tebrik ediyorum"

Seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı süreçte değerlendirmelerde bulunan Safi, kongre üyelerinin tercihlerine saygı duyduğunu belirterek, "Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskide yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.