Hakem tekme tokat saldırdılar

Ardından Kovancılar Spor’da bazı futbolcular ve saha dışından gelen kişiler; hakemler Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya fiziksel saldırıda bulundu.

Hakemler tekme ve yumrukların hedefi olurken, polisin araya girmesiyle saldırı sonlandırıldı. Saha dışına da taşan olaylarda tesislerin soyunma odalarının kapı ve pencerelerine de zarar verildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.