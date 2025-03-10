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Hakem tekme tokat saldırdılar

Hakem tekme tokat saldırdılar

14:1410/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
DHA
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Polis araya girerek hakemleri korudu.
Polis araya girerek hakemleri korudu.

Elazığ 1’inci Amatör Küme’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesinde Yol Spor ile Kovancılar Spor’un karşı karşıya geldiği maçın uzatma dakikalarında gelen gol sonrası ortalık karıştı. Kovancılar Spor oyuncuları hakeme saldırdı.

Elazığ 1’inci Amatör Lig Play-Off Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında Yol Spor ile Kovancılar Spor karşı karşıya geldi. Mücadele Yol Spor’un 4-1 üstünlüğüyle sürerken, maçın uzatma dakikalarında Kovancılar Spor’un gol yemesinin ardından kaleci hakeme tepki gösterdi.


Ardından Kovancılar Spor’da bazı futbolcular ve saha dışından gelen kişiler; hakemler Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya fiziksel saldırıda bulundu.


Hakemler tekme ve yumrukların hedefi olurken, polisin araya girmesiyle saldırı sonlandırıldı. Saha dışına da taşan olaylarda tesislerin soyunma odalarının kapı ve pencerelerine de zarar verildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı.




#Elazığ
#Amatör Küme
#Kovancılar Spor
#Yol Spor

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