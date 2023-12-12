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Spor

Hakemlerden ortak açıklama: Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok

Sadırıya uğrayan Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret eden hakemler, "Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Halil Umut Meler'in yanındayız. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız" dedi.

10:11 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:57 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Mete Kalkavan da açıklama yaptı.
Mete Kalkavan da açıklama yaptı.

Süper Lig hakemleri, saldırıya uğrayan meselektaşları Halil Umut Meler'i Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretten sonra hakem Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


"Kararımızı herkese açıklayacağız"

Arda Kardeşler, "Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceiğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız" diye konuştu.




"Takipçisi olacağız"

Mete Kalkavan ise, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki, mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız" ifadelerini kullandı.








#Süper Lig
#Halil Umut Meler
#Mete Kalkavan
#Arda Kardeşler
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