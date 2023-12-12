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Spor

Hakemlerden toplu istifa

Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

16:29 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:33 - 12/12/2023 Salı
IHA
Hakemler ortak açıklama yaptı.
Hakemler ortak açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunmasının yankıları sürüyor.


Sabah saatlerinde Süper Lig ve 1. Lig hakemleri, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede Meler’i ziyaret etti. Burada hakemler adına açıklamalar yapan Arda Kardeşler ile Mete Kalkavan, futbol konuşacak durumda olmadıklarını ve kariyerleriyle ilgili kararı da önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirttiler.


Tüm yaşananların ardından hakemlerden önemli bir karar geldi. Süper Lig ve VAR hakemlerinin tamamı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.





#Süper Lig
#Halil Umut Meler
#VAR
#MHK
1 saat önce
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