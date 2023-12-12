Hakemlerden toplu istifa

Sabah saatlerinde Süper Lig ve 1. Lig hakemleri, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede Meler’i ziyaret etti. Burada hakemler adına açıklamalar yapan Arda Kardeşler ile Mete Kalkavan, futbol konuşacak durumda olmadıklarını ve kariyerleriyle ilgili kararı da önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirttiler.