Hakim Ziyech Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Dün gece İstanbul'a gelen Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncunun transferi için Chelsea'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Ziyech'in satın alma opsiyonunun bedelsiz olduğu belirtildi.
Faslı yıldız bu sene yıllık 3.587.500 Euro kazanacak. Gelecek sezon ise 2.850.000 Euro maaş alacak.
Sözleşmesindeki opsiyon kullanılırsa 2025-2026 sezonu için 2.850.000 Euro maaş kazanacak.
"Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Büyük ve uzun bir sezon başladı. Bunun tadını çıkaracağız. Başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum"
"Galatasaray tarihinde başarılı olan diğer futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Kendime güveniyorum"