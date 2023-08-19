|
Spor

Hakim Ziyech Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla bedelsiz kiraladığını açıkladı.

22:38 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Dün gece İstanbul'a gelen Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.


Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncunun transferi için Chelsea'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Ziyech'in satın alma opsiyonunun bedelsiz olduğu belirtildi.


Faslı yıldız bu sene yıllık 3.587.500 Euro kazanacak. Gelecek sezon ise 2.850.000 Euro maaş alacak.


Sözleşmesindeki opsiyon kullanılırsa 2025-2026 sezonu için 2.850.000 Euro maaş kazanacak.


Hakim Ziyech'in ilk açıklamaları:

"Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Büyük ve uzun bir sezon başladı. Bunun tadını çıkaracağız. Başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum"


"Galatasaray tarihinde başarılı olan diğer futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Kendime güveniyorum"


#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#transfer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)