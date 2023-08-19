Hakim Ziyech Galatasaray'da

"Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Büyük ve uzun bir sezon başladı. Bunun tadını çıkaracağız. Başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum"