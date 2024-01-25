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Spor

Hakim Ziyech korkuttu

Fas Milli Takımı, Hakim Ziyech'in attığı golle Zambiya'yı devirdi ve Afrika Uluslar Kupası grubundan lider olarak çıktı. Ziyech'in maçta yaşadığı sakatlık Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

10:04 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:04 - 25/01/2024 Perşembe
DHA
Ziyech gol attığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Ziyech gol attığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Afrika Uluslar Kupası’nda grup mücadeleleri tamamlandı. F Grubu’nda Fas, Zambiya’yı 38’inci dakikada Galatasaraylı Hakim Ziyech’in kaydettiği golle 1-0 yenerek grubunu 7 puanla lider tamamladı.


Fas’ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşayan Ziyech, devre arasında oyundan alındı.




Demokratik Kongo da üst turda

Grubun diğer maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya ile 0-0 berabere kalarak puanını 3 yaptı ve ikinci sırada yer alarak üst tura adını yazdırdı. Kongo’da Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku maçta 90 dakika görev yaparken Galatasaraylı Cedric Bakambu ise 68’inci dakikada oyuna dahil oldu.


Öte yandan Fas, Güney Afrika ile; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Mısır ile eşleşti.




#Afrika Uluslar Kupası
#Hakim Ziyech
#Fas Milli Takımı
#Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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