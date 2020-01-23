DİĞER

Halı sahada Tsubasa golü

Tuzla’da halı sahada maç yapan vatandaşın takla atarak gol atma anı çok sayıda sosyal medya platformunda paylaşılırken, milyonlarca etkileşim aldı.

Haber Merkezi İHA
Takla ile gol attı.

Takla ile gol attı.

Tuzla’da yaşayan Dinçer Türkoğlu, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada takla atarak attığı gol ile fenomen haline geldi. Çizgi film karakteri Tsubasa’yı andıran bu golün görüntüsü, sosyal medyada birçok farklı uluslararası platformda paylaşıldı, milyonlarca etkileşim aldı. Birçok kullanıcının yanı sıra futbolcular da atılan bu gole yorum yaptı.

Dinçer Türkoğlu attığı ilginç golün ardından 'Tuzlalı Tsubasa' diye anılmaya başlandı.
Dinçer Türkoğlu attığı ilginç golün ardından 'Tuzlalı Tsubasa' diye anılmaya başlandı.
İHA

"Farklı goller hoşuma gidiyor"


Tsubasa golüyle fenomen haline gelen Dinçer Türkoğlu, “Tsubasa iyi bir çizgi film kahramanıdır. Bu tarz zor ve hayali golleri Tsubasa atar. Ben de ondan esinlendim, böyle bir gol attım. Devamlı böyle golleri seviyorum. Farklı goller hoşuma gider. Çocukluğumdan beri top oynuyorum. Bunlar öyle kolay yapılacak hareketler değil. Çalışmadan olmuyor” dedi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenomen simitçi 'sabaha kadar buradayız Ahmet...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.