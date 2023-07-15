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Spor

Halil Dervişoğlu transferinin perde arkası

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosunu katmaya çalıştığı Halil Dervişoğlu transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Milli oyuncunun babası sarı-kırmızılı yöneticilere ulaşarak transferin gidişatını değiştirdi.

12:15 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

Beşiktaş'ın imza aşamasına getirdiği Halil Dervişoğlu transferinde perde arkasında ilginç bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın teklifini az bulan milli oyuncunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaraylı yöneticilere ulaştı.


Beşiktaş'tan yıllık 20 milyon TL kazanacak olan Halil'e sarı-kırmızılı yönetim daha iyi bir sözleşme teklifi yaptı.


Siyah-beyazlılar, Halil Dervişoğlu transferi için İngiliz kulübü Brentford ile ön protokol dahi imzalamıştı.


Galatasaray'ın devreye girmesinden sonra milli futbolcuya sarı-kırmızılı yönetim tarafından Beşiktaş'a imza atma beklemede kal dendi.


Takımının hazırlık kampında bulunan Halil Dervişoğlu'nun transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.





#Halil Dervişoğlu
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Transfer
1 saat önce
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