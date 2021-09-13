Halil Dervişoğlu'nun babasından imalı paylaşım Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11 başlayan ve dikkat çekici bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu, ikinci yarının son bölümünde oyundan alınmış ve çıkarken teknik direktör Fatih Terim'e sarılmıştı. Milli futbolcunun babası bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve 'para her şey değildir' notu düştü.

Haber Merkezi 13 Eylül 2021, 16:49 Son Güncelleme: 13 Eylül 2021, 17:23 Yeni Şafak