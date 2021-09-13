Spor Halil Dervişoğlunun babasından imalı paylaşım
FUTBOL FUTBOL

Halil Dervişoğlu'nun babasından imalı paylaşım

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11 başlayan ve dikkat çekici bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu, ikinci yarının son bölümünde oyundan alınmış ve çıkarken teknik direktör Fatih Terim'e sarılmıştı. Milli futbolcunun babası bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve 'para her şey değildir' notu düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Dervişoğlunun babasından imalı paylaşım
Halil Dervişoğlu, Trabzonspor maçında oyundan çıktıktan sonra hocası Fatih Terim'e sarıldı.

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray kadrosuna katılan Halil Dervişoğlu, Trabzonspor maçında dikkat çeken bir performans sergiledi.

Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu'nun oyundan çıkarken teknik direktör Fatih Terim'e sarılmasını sosyal medya hesabından 'para her şey değildir' notuyla paylaştı.

  • Hatırlanacağı üzere Halil Dervişoğlu transferin son günlerinde Fenerbahçe'den teklif almış ve sarı lacivertlilere imza atacağı iddia edilmişti. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmiş ve Galatasaray'ı tercih etmişti.

Halil Dervişoğlu, Trabzonspor deplasmanında önemli fırsatlara girerken Emre Kılınç'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isim oldu.

Halil Dervişoğlu'nun babasının yaptığı sosyal medya paylaşımı.
Halil Dervişoğlu'nun babasının yaptığı sosyal medya paylaşımı.
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.