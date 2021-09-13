Halil Dervişoğlu'nun babasından imalı paylaşım

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray kadrosuna katılan Halil Dervişoğlu, Trabzonspor maçında dikkat çeken bir performans sergiledi.
Milli futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu'nun oyundan çıkarken teknik direktör Fatih Terim'e sarılmasını sosyal medya hesabından 'para her şey değildir' notuyla paylaştı.
- Hatırlanacağı üzere Halil Dervişoğlu transferin son günlerinde Fenerbahçe'den teklif almış ve sarı lacivertlilere imza atacağı iddia edilmişti. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmiş ve Galatasaray'ı tercih etmişti.
Halil Dervişoğlu, Trabzonspor deplasmanında önemli fırsatlara girerken Emre Kılınç'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isim oldu.