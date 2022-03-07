Spor Halil Umut Meler Devler Liginde düdük çalacak
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Halil Umut Meler Devler Ligi'nde düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Sporting Lizbon arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

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Haber Merkezi AA
Halil Umut Meler Devler Liginde düdük çalacak
Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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