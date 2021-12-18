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Halil Umut Meler 'elit' oldu

UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi.

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Haber Merkezi AA
Halil Umut Meler elit oldu
Halil Umut Meler, UEFA Elit Kategori’ye yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın açıkladığı hakem kategorisinde Türk hakemliği ilk kez elit düzeyde iki hakemle birden temsil edilecek.

Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.

FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan Meler, 30 Mayıs 2018'de 2. kategoriye, 17 Temmuz 2020'de ise 1. kategoriye yükseldi.

35 yaşındaki Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle:

  • Cüneyt Çakır / Elit
  • Halil Umut Meler / Elit
  • Ali Palabıyık / 1
  • Arda Kardeşler / 2
  • Abdulkadir Bitigen / 2
  • Yaşar Kemal Uğurlu / 2
  • Zorbay Küçük / 2
  • Melis Özçiğdem / Kadın 1
  • Neslihan Muratdağı / Kadın 2
  • Cansu Tiryaki / Kadın 2
  • Gamze Durmuş Pakkan / Kadın 2

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