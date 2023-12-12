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Spor

Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı. Yaşananların ardından büyük bir şok yaşayan Meler'in hastanede 'ben bırakıyorum' dediği belirtildi.

00:35 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 02:01 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Halil Umut Meler - TFF Hakemi
Halil Umut Meler - TFF Hakemi

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, götürüldüğü hastanede hakemliği bırakma kararı aldı. Yaşananların ardından büyük bir şok yaşayan Meler'in gözyaşlarına hakim olamadığı ve bu iklimde görevine devam edemeyeceğini belirttiğini söylediği aktarıldı.

Süper Lig'in UEFA müsabakalarında görev alan hakemlerinden biri olan Halil Umut Meler'in yaşananların ardından 'benden bu kadar' dediği ifade edilirken kısa bir süre sonra bireysel bir açıklamada bulunacağı belirtildi.

Halil Umut Meler, 1-1 sona eren Ankaragücü-Rizespor maçını yönetmiş ve iki takıma da birer kırmızı kart çıkarmıştı.







#Ankaragücü
#Halil Umut Meler
#Rizespor
2 saat önce
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