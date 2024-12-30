Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Halil Umut Meler Körfez Ulusları Kupası'nda görev yapacak

Halil Umut Meler Körfez Ulusları Kupası'nda görev yapacak

16:0730/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmayı da yönetmişti.
Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmayı da yönetmişti.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, uluslararası maçlarda görev almaya devam ediyor. MHK son olarak Meler'in, Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacağını duyurdu.


Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:


FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası’nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek. Mücadele, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30’da Kuveyt’in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu’nda oynanacak.


Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu’ndan Mustapha Ghorbal olacak.

#Halil Umut Meler
#Suudi Arabistan
#Umman

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yılbaşı gecesi Ankaray ve metro saat kaça kadar çalışacak?