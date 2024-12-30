Halil Umut Meler Körfez Ulusları Kupası'nda görev yapacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, uluslararası maçlarda görev almaya devam ediyor. MHK son olarak Meler'in, Körfez Ulusları Kupası'nda görev alacağını duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:
FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası’nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek. Mücadele, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30’da Kuveyt’in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu’nda oynanacak.
Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu’ndan Mustapha Ghorbal olacak.