|
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. hafta Lazio - Celtic karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

16:41 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 16:42 - 26/11/2023 Pazar
AA
Hakem Halil Umut Meler

Hakem Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.


UEFA'nın açıklamasına göre 28 Kasım Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.


Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Alper Ulusoy da video yardımcı hakem olarak görev alacak.






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Halil Umut Meler
#Lazio
#Celtic
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın alacaklar dikkat uzmandan önemli tavsiye! Altın düşer mi çıkar mı? Canlı altın fiyatları son durum!