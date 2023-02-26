Halil Umut Meler neden '4' işareti yaptı?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta konuk ekibin oyuncusu Mame Diouf, mücadelenin 12 ve 22. dakikalarında gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Senegalli futbolcunun ilk gördüğü kartta hakem Halil Umut Meler'in eliyle yaptığı '4' işareti ise dikkati çekti.





Yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, Meler'in o hareketinin nedenini ve gösterdiği sarı kartın gerekçesini açıkladı.





İşte Deniz Çoban'ın pozisyon hakkındaki açıklaması:





"İtiraza gelen 4. futbolcu cezalandırılır"





"Maçın 12. dakikasında Mame Diouf'un 4 kere itiraz etme durumu yok, 4 kere ihlali yok. Niye bu 4 işaretini kullandı diye bakarken Merkez Hakem Kurulu, bu seminerde hakemlere bir uygulama direktifi vermiş. Uygulama direktifi diyor ki; hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında 3'ten fazla oyuncu itiraza geldiği zaman yani 4 olduğu zaman cezalandırılması gerekiyor, eğer sahada hakem bunu cezalandırmazsa AVAR'ın, '35. dakikada 4 kişi itiraza geldi, 42. dakikada 5 kişi itiraza geldi, 58. dakikada 4 kişi itiraza geldi' diye raporlayıp maçtan sonra hakeme vereceği, hakemin de bunu raporuna yazacağı, sahada oyuncu cezalandırılmazsa maçtan sonra federasyon tarafından para cezasına çarptırılacağı anlatılmış hakemlere."





"Ciddi tartışma çıkaracak bir konu"





"Burada Halil Umut Meler; '3 kişi itiraz ediyordu sen 4. olarak geldin' diyor ve kart gösteriyor. Ciddi tartışma yaratacak bir konu. Çünkü biz de uygulama talimatı ne şekilde verildi hakemlere öğrenemedik. Nasıl uygulayacaklar, nasıl saracaklar? Her 4. kart mı görecek? Bundan sonra görmediği zaman ne olacak? Bu, evrensel ilkelere uygun mudur?"











