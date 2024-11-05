FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya - El Arabi takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Ligi müsabakasını yönetecek.
Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya - El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasında görev alacak.
"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek."