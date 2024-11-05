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Halil Umut Meler'e özel davet: Kuveyt'te görev alacak

Halil Umut Meler'e özel davet: Kuveyt'te görev alacak

21:095/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler
FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya - El Arabi takımları arasında oynanacak olan Kuveyt Ligi müsabakasını yönetecek.

Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya - El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasında görev alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek."





#Halil Umut Meler
#Kuveyt Premier Ligi
#Al Salmiya
#El Arabi

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