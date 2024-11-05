Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya - El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında 6 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak olan Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek."