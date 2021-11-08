Halis Özkahya sessizliğini bozdu: "Hakemliği bıraktım, geri dönmem"

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Halis Özkahya, 9 dakika uzattığı maçı erken bitirmiş ve daha sonra futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak kalan bölümü oynatmıştı. Özkahya, yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa dilekçesini sunmuştu.
Sessizliğini bozan Halis Özkahya, maça damga vuran olay ve istifa kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TV100'e konuşan Özkahya, şu ifadeleri kullandı;
"Yanlışlıkla 9 dakika gösterdi diyebilirdim"
- "Maçı devam ettirmem için kimse beni zorlamadı. Erken bitirdiğimi içeri girdikten sonra fark ettim. 5 dakika uzatma verdim, '4. hakem yanlışlıkla 9 dakika gösterdi' diyebilirdim ama bu benim karakterime uymazdı. Sonrasında iki takımdan da rica ettim. Maçın dalgınlık sonucu erken bittiğini, daha sonra itiraz olursa maçın tekrar edilebileceğini ya da oynanmayan dakikaların oynanabileceğini ilettim. Maçın tekrarı olabilirdi. Ondan dolayı da iki takımı da davet ettim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular, tekrar sahaya çıktılar. Maç bittikten sonra da 'Olur bunlar insana mahsus hatalar' dediler."
"Bu kaos ortamında daha fazla durmak istemiyorum"
- "Futbol, spor ortamı çok çirkinleşti. Her maç öncesi, sırası ve sonrasında hakaret ve küfürler işitmekten sıkıldım. Çok severek başladığım hakemlik mesleğinden zevk almamaya başladım. Bu kaos ortamında daha fazla durmak istemiyorum. Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Her şey ve herkes değişmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Bundan dolayı bırakma kararı aldım."
"Hakemliği bıraktım, geri dönmeyi düşünmüyorum"
- "Kararımdan kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. MHK Başkanı ile de görüştüm. Kendisi 'Emin misin?' diye sordu. Kararımdan emin olduğumu söyledim. Şu an için yorumculuk veya bir camiada herhangi bir görev düşünmüyorum. Birkaç ay kafamı dinledikten sonra belki de tekrardan beden eğitimi öğretmenliğine dönmek için dilekçe verebilirim."
📌 Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında maç, olması gerekenden dört dakika erken bitirilmişti. Halis Özkahya, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Kalan süre oynanacak. #GFKvKSP pic.twitter.com/7Mb9mrBzNL
📌 Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında maç, olması gerekenden dört dakika erken bitirilmişti. Halis Özkahya, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Kalan süre oynanacak. #GFKvKSP pic.twitter.com/7Mb9mrBzNL— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 5, 2021