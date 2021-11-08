Halis Özkahya sessizliğini bozdu: "Hakemliği bıraktım, geri dönmem" Gaziantep Futbol Kulübü-Kasımpaşa maçındaki skandalın arından Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa dilekçesi veren Halis Özkahya, hakemliği bıraktığını ve geri dönmeyi düşünmediğini açıkladı. Özkahya, "Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Her şey ve herkes değişmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Bundan dolayı bırakma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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