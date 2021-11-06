Spor Volkan Demirel skandalı yorumladı "Hakeme cep telefonu da vermek lazım"
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Volkan Demirel skandalı yorumladı: "Hakeme cep telefonu da vermek lazım"

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Halis Özkahya'nın erken bitirdiği maçta futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak kalan bölümü oynatmasını değerlendiren Volkan Demirel, "Yedi tane hakem var, bir tanesi maçın bitip bitmeyeceğine karar veremiyor mu? Kulaklığın var, telsizin var, cep telefonu da vermek lazım" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Volkan Demirel skandalı yorumladı: Hakeme cep telefonu da vermek lazım
Maçı erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta büyük bir skandal yaşandı.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4. dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Özkahya, kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5. dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.

"Yedi hakemden bir tanesi maçın bitip bitmeyeceğine karar veremiyor mu?"


Yayıncı kuruşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, yaşanan hakem skandalıyla ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.

Demirel, "Yedi tane hakem var, bir tanesi maçın bitip bitmeyeceğine karar veremiyor mu? Kulaklığın var, telsizin var, cep telefonu da vermek lazım" ifadelerini kullandı.

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