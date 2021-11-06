Volkan Demirel skandalı yorumladı: "Hakeme cep telefonu da vermek lazım"

Maçı erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta büyük bir skandal yaşandı.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4. dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Özkahya, kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5. dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.

"Yedi hakemden bir tanesi maçın bitip bitmeyeceğine karar veremiyor mu?"

Yayıncı kuruşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, yaşanan hakem skandalıyla ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.

REKLAM

Demirel, "Yedi tane hakem var, bir tanesi maçın bitip bitmeyeceğine karar veremiyor mu? Kulaklığın var, telsizin var, cep telefonu da vermek lazım" ifadelerini kullandı.