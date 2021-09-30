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Volkan Demirel'in en iyi 11'inde 3 Galatasaraylı

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, Süper Lig'de oynadığı dönemdeki futbolculardan kurulu en iyi 11'ini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelin en iyi 11inde 3 Galatasaraylı
Volkan Demirel

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan, futbolu bıraktıktan sonra sarı-lacivertli takımın teknik ekibinde görev alan ve şu sıralar yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig'de forma giydiği dönemdeki en iyi 11'ini belirledi.

Demirel'in rüya kadrosunda Galatasaray'dan 3 futbolcu yer aldı.

İşte Volkan Demirel'in en iyi 11'i

1- Fernando Muslera

2- Gökhan Gönül

3- Fabio Luciano

4- Egemen Korkmaz

5- Roberto Carlos

6- Emre Belözoğlu

7- Stephen Appiah

8- Alex de Souza

9- Ricardo Quaresma

10- Franck Ribery

Didier Drogba

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