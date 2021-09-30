Volkan Demirel'in en iyi 11'inde 3 Galatasaraylı

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan, futbolu bıraktıktan sonra sarı-lacivertli takımın teknik ekibinde görev alan ve şu sıralar yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig'de forma giydiği dönemdeki en iyi 11'ini belirledi.
Demirel'in rüya kadrosunda Galatasaray'dan 3 futbolcu yer aldı.
İşte Volkan Demirel'in en iyi 11'i
1- Fernando Muslera
2- Gökhan Gönül
3- Fabio Luciano
4- Egemen Korkmaz
5- Roberto Carlos
6- Emre Belözoğlu
7- Stephen Appiah
8- Alex de Souza
9- Ricardo Quaresma
10- Franck Ribery
Didier Drogba