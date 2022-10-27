Spor Ustaya veda Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı
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Ustaya veda: Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı. Kıvanç'ın cenazesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halit Kıvançın cenazesi nereye defnedildi?
Halit Kıvanç TSYD'de uğurlama töreni yapıldı.

Önceki gün 97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı.

Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" şeklinde konuştu.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.

Son görev


TSYD'de düzenlenen törenin ardından Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.


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