Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Halkbank finale yükseldi

Halkbank finale yükseldi

15:5324/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

Halkbank, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.


İkinci sette salon ışıklandırmasında yaşanan sorun nedeniyle maça 25 dakikalık aranın ardından devam edildi.


Salon
: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler:
Yavuz Akdemir, Sema Sert Kayıkçı
Halkbank
: Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Maa (Volkan Döne, Caner Çiçekoğlu, Sotola)
İstanbul Gençlikspor:
Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hasan Sıkar)
Setler:
25-17, 20-25, 25-23, 25-19
Süre:
134 dakika (26, 53, 29, 26)
#AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
#Halkbank
#İstanbul Gençlikspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları 2025 kontenjanları listesi