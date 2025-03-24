Halkbank finale yükseldi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.
Halkbank, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
İkinci sette salon ışıklandırmasında yaşanan sorun nedeniyle maça 25 dakikalık aranın ardından devam edildi.
Salon
: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler:
Yavuz Akdemir, Sema Sert Kayıkçı
Halkbank
: Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Mirza Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Maa (Volkan Döne, Caner Çiçekoğlu, Sotola)
İstanbul Gençlikspor:
Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hasan Sıkar)
Setler:
25-17, 20-25, 25-23, 25-19
Süre:
134 dakika (26, 53, 29, 26)
#AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
#Halkbank
#İstanbul Gençlikspor