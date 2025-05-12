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Hamburg'un Bundesliga'ya yükselme kutlamalarında 26 taraftar yaralandı

Hamburg'un Bundesliga'ya yükselme kutlamalarında 26 taraftar yaralandı

09:5012/05/2025, Pazartesi
AA
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Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.
Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.

Hamburg'un 7 yıl sonra Bundesliga'ya yeniden yükselmesinin ardından gerçekleştirilen kutlamada taraftarların sahaya girmesi nedeniyle izdiham yaşandı.

Bundesliga 2'nin 33. haftasında Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yenerken, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda yaralananlar oldu.


Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.


Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi.


Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.



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