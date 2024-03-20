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Spor

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine şok! FIFA o kulüplere transfer yasağı getirdi

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden 5 ve 1. Lig’den 1 takımı transfer yasağına çarptırdı. Peki, hangi kulüpler transfer yasağı aldı? İşte detaylar.

09:38 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
FIFA 6 kulübe transfer yasağı getirdi
FIFA 6 kulübe transfer yasağı getirdi

Hangi kulüplere transfer yasağı geldi?

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.



#FIFA
#Eyüpspor
#Kayserispor
#Adana Demirspor
11 dakika önce
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