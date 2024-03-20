FIFA 6 kulübe transfer yasağı getirdi
Hangi kulüplere transfer yasağı geldi?
Hangi kulüplere transfer yasağı geldi?
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.
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11 dakika önce