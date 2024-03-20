Hangi kulüplere transfer yasağı geldi?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz günlerde FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağına çarptırılmıştı. Eski futbolcuları Arvydas Novikovas'a ödemelerin zamanında yapılmadığı gerekçesiyle transfer yasağı alan kırmızı-beyazlı kulüp CAS’a itiraz etmişti. FIFA, CAS'a yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek, 2 dönem transfer yasağının onandığını duyurdu. Peki, Samsunspor’un transfer yasağı kalktı mı? İşte detaylar.