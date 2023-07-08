Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Edin Dzeko, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "Fenerbahçe'de, bu harika camiada olmaktan dolayı kendimi hem heyecanlı hem de mutlu hissediyorum. Umuyorum hep birlikte harika işler başaracağız" dedi.





Dzeko, "Ben çok küçükken burada çok büyük Bosnalı oyuncular oynadığını biliyorum. Elvir Bolic ve Elvir Baljic gibi. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük kulübü. Ben de bundan dolayı Fenerbahçe'ye geldim. Umarım birlikte çok fazla kupalar kazanırız. Bu büyük ve harika camianın hedefi zaten her zaman şampiyonluklar ve kupalardır" dedi.





Fenerbahçe'de çok sıcak karşılandığını dile getiren yıldız oyuncu, "Kendimi evimde gibi hissediyorum, İsmail Kartal, hoş ve nazik bir insan. Güzel bir konuşma ve tanışma oldu. Şampiyonluklar ve başarılar yaşayabilmek için taraftarlara, burada çalışan insanlara ve takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.















