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Spor

Hasan Arat'dan Santos ve oyunculara ültimatom

Başkan Hasan Arat, kötü gidişatın ardından Ümraniye’de oyuncularla bir toplantı yaptı. Takıma İngilizce olarak yaptığı konuşmada, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız" dedi.

20:37 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 20:38 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat başkan seçildiği günden bu yana ilk kez Ümraniye’de oyuncularla bir toplantı yaptı.


Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini bunları yapmayan aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi.


Arat oyunculara, Beşiktaş taraftarının önemli özelliği jenerasyonlar değişse de yıllar geçse de tükenmeyen tutkusudur. Genç oyuncuları sever, sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar mesajını verdi. Genç oyuncularla gurur duyduğunu, takımın tecrübeli oyuncularının onlara tam destek vermesini istediğini belirten Hasan Arat takımın kaptanlarından sorumluluk almaları talimatını verdi.


'Türkiye Kupası tek hedefimizdir'

"Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa’ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemediğini belirten Hasan Arat, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemediğini sözlerine ekledi.


Fernando Santos'a mesaj

Teknik Direktör Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

Arat, şimdi yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın Beşiktaş'a yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğini tekrarladı.


Başkan Arat daha sonra oyuncularla geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramı nedeniyle teker teker bayramlaştı.


Toplantıda 2. Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu YK Üyesi Feyyaz Uçar ve Teknik Direktör Fernando Santos da yer aldı.





#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Fernando Santos
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