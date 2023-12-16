Hasan Arat'tan af mesajı

Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk divan toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Kulübün gündemine ilişkin bilgilendirmede bulunan Arat'ın, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana'yla ilgili mesajı dikkati çekti.





Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Akatlar'daki son seçimdi"





"Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak. 3 Aralık'ta tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi, bitmiştir artık. Bundan sonra divan kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır."





"Kadro dışı kalan oyuncular bizimle görüştü"





"Kadro dışı kararı çok etkili olmuştur. Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için tüm çalışmalar devam ediyor."





"Josef'in uyarıları ne yazık ki gerçek oldu"





"Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle izledik. Hatırlayın, Josef de Souza arkadaşını bir taraftar saldırısından kurtarmak isterken ceza almıştı. O gün Josef'in yaptığı uyarılar ne yazık ki gerçek oldu."





"Gençlerimizin Lugano performansıyla gururlandık"





"Yönetim kurulu olarak altyapı politikalarımıza devam edeceğiz. Gençlerimizin Lugano karşısındaki performansını büyük bir gururla izledik."





100. yıla özel forma





"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel forma tasarladık. Tanıtım sonrası satışa sunacağız."















