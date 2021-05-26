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Hasan Kartal: Başkanlığı bırakacağım

Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, futbolu bırakacağını ve başkanlık yaptığı kulüplerden ayrılacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Hasan Kartal: Başkanlığı bırakacağım
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 48 puanla 13. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, açıklamalarda bulundu.

Başkan Kartal, "İlk aşamada kendi yönetim kurulumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon euro harcamışımdır Türk futboluna" diye konuştu.

  • "Oğlumun Gençlerbirliği başkanı olmasını isterim"
  • Süper Lig'de 38 puanla 20. sırada kalarak bir alt lige düşen Gençlerbirliği'nin durumuna üzüldüğünü vurgulayan Hasan Kartal, "Gençlerbirliği benim sevdiğim bir kulüptür. Rahmetli İlhan Cavcav ağabeyi çok severdim. Ama neticede yapamadılar, Gençlerbirliği bu konuma düşmemeliydi. Benim oğlum istifa etti, istifasını ben geri aldırdım ancak ondan sonra da kulüple pek ilişkisi kalmadı, gelmedi gitmedi. Çekilirsek aile olarak futboldan tamamımız çekilecek. Yani başka bir şeyimiz olmaz bizim. Şimdi çekilmezsem, Gençlerbirliği ile de her zaman birlikte olmak, oğlumun oraya başkan olmasını isterim. Ama Murat bizim rahmetlinin oğlu, inşallah toparlar ve yeniden Süper Lig'e çıkarır" dedi.

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