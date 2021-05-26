Hasan Kartal: Başkanlığı bırakacağım

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Büyükşehir-KOP iş birliğiyle 15,7 Milyon liralık sulama projesi gerçekleşecek

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle tarımın ve hayvancılığın kalkınması için 2021 yılında yapılacak küçük ölçekli sulama projelerinin protokolü imzalandı. Konya ve tarımın ayrılmaz ikili olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresi Başkanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında 2021 yılında KÖSİP kapsamında 15,7 milyon TL bedelle 10 adet sulama tesisini hayata geçireceklerini söyledi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2021 yılı itibariyle Konya olarak 49 projede 38 milyon 600 bin TL değerinde projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandığını söyledi.