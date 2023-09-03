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Spor

Hatay'da 6 gol var kazanan yok

Süper Lig'in 4.haftasında Hatayspor kendi sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

23:50 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hatayspor 3-3 Adana Demirspor

Hatayspor 3-3 Adana Demirspor

Detaylar geliyor...

#Hatayspor
#Adana Demirspor
#Beraberlik
23 dakika önce
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