Hatayspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Loshaj, 71. dakikada Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel attı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 33 puanla 16. sırada kaldı. İstanbulspor ise puanını 16'ya yükseltti ve son sırada kaldı.