Hatayspor evinde kaybetti.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.
Galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Loshaj, 71. dakikada Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel attı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 33 puanla 16. sırada kaldı. İstanbulspor ise puanını 16'ya yükseltti ve son sırada kaldı.
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Hatayspor
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#Trendyol Süper Lig
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