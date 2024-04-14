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Spor

Hatayspor sahasında İstanbulspor'a farklı mağlup oldu |ÖZET

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Hatayspor sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Loshaj, 71. dakikada Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel attı. Hatayspor - İstanbulspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:57 - 14/04/2024 الأحد
Güncelleme: 18:58 - 14/04/2024 الأحد
Yeni Şafak
Hatayspor evinde kaybetti.
Hatayspor evinde kaybetti.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.


Galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Loshaj, 71. dakikada Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel attı.


Bu sonucun ardından Hatayspor 33 puanla 16. sırada kaldı. İstanbulspor ise puanını 16'ya yükseltti ve son sırada kaldı.


HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU


HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - İstanbulspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Hatayspor
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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