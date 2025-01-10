Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giydiği dönemde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, doğum gününde unutulmadı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat deprem felaketine Antakya'da Rönesans Rezidans'ta bulunan dairesinde yakalanarak hayatını kaybeden Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun doğum gününü kutladı.
Kulüpten Atsu'ya yönelik yayınlanan mesajda; “Bugün 6 Şubat felaketinde aramızdan ayrılan, değerli futbolcumuz Christian Atsu'nun doğum günü. Kendisini kaybetmenin acısını her gün kalbimizde hissediyoruz. Atsu'ya bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” denildi.
Christian Atsu kimdir? Neden öldü?
Christian Atsu, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6’lık depreme yakalanan sporcular arasında yer alıyordu. Hatay’da enkaz altında kalan Gineli futbolcunun 18 Şubat tarihinde enkaz altında hayatını kaybettiği öğrenildi. Christian Atsu, son olarak Atakaş Hatayspor’da forma giyiyordu. 31 yaşında hayatını kaybeden oyuncu daha önce kariyerinde Porto, Chelsea, Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. Atsu, Hatayspor kariyerindeki tek golünü, depremden bir gün önce oynanan Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada atmıştı.