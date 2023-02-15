Hatayspor El Kaabi'yi neden vermedi? Detaylar ortaya çıktı

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yabancı kurallarında da geçici değişikliğe gitti. Süper Lig takımları, ligden çekilen takımların yabancı futbolcularından en çok 2'sini ara transferde kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bu oyuncular, sezon sonuna kadar yabancı futbolcu kuralından bağımsız A takım listesine yazdırılabilecek.





Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kattı. Aynı zamanda bordo-mavili takımın, Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi'yi de kiralamak istediği iddia edilmişti. Fakat Hatayspor bu teklifte sıcak bakmadı.





Hatayspor El Kaabi'yi neden vermedi?

Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor, El Kaabi'nin kiralık olarak takımdan ayrılmasını istemiyor. Güney temsilcisinin, El Kaabi'yi bonservisiyle satarak depremin yaralarını sarmak istediği iddia edildi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 4.1 milyon euro.





El Kaabi bu sezon Hatayspor formasıyla 21 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.















