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Hatayspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürdü

15:0110/07/2025, الخميس
DHA
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Hatayspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Erzurum kampında hazırlıklarını sürdürdü

Erzurum'da kampta olan Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.


Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak. Daha sonra yarın sabah saatlerinde yapılacak antrenmanla sezon başı kampının ilk etabı tamamlanacak. (

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