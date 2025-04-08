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Hatayspor Gaziantep'e hazırlanıyor

Hatayspor Gaziantep'e hazırlanıyor

16:318/04/2025, Salı
DHA
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Hatayspor Murat Şahin yönetiminde çalıştı.
Hatayspor Murat Şahin yönetiminde çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 13 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda, oyuncuların fiziksel ve psikolojik olarak maç temposuna hazırlanması amacıyla dayanıklılık ve teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, bireysel antrenman programlarıyla oyuncuların özel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yapıldı.


Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, “Bu sezon hedeflerimizdeki düşüş bizi üzüyor, ancak mücadelemizi sonuna kadar bırakmadan sürdüreceğiz. Gaziantep FK maçı, bizim için sadece bir futbol mücadelesi değil, aynı zamanda takım ruhumuzu yeniden güçlendireceğimiz bir fırsat. Şu an tek amacımız, kalan maçlardan maksimum verim almak ve Hatayspor’u layık olduğu yere taşımak. Oyuncularımın özverisi takdir edilecek durumda. Sezonun sonunda, hangi sonuçla bitirirsek bitirelim, her biri takıma katkı sağlayan birer değerli oyuncular. Gaziantep karşısında da en iyi performansımızı sahaya yansıtarak, taraftarımıza güzel bir futbol izletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.





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