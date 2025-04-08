Hatayspor Gaziantep'e hazırlanıyor

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, “Bu sezon hedeflerimizdeki düşüş bizi üzüyor, ancak mücadelemizi sonuna kadar bırakmadan sürdüreceğiz. Gaziantep FK maçı, bizim için sadece bir futbol mücadelesi değil, aynı zamanda takım ruhumuzu yeniden güçlendireceğimiz bir fırsat. Şu an tek amacımız, kalan maçlardan maksimum verim almak ve Hatayspor’u layık olduğu yere taşımak. Oyuncularımın özverisi takdir edilecek durumda. Sezonun sonunda, hangi sonuçla bitirirsek bitirelim, her biri takıma katkı sağlayan birer değerli oyuncular. Gaziantep karşısında da en iyi performansımızı sahaya yansıtarak, taraftarımıza güzel bir futbol izletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.