Hatayspor 0-1 Eyüpspor Maç Özeti (VİDEO)

Eyüpspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 47 yaparak Avrupa iddiasını sürdürdü. Galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam kaydetti. Hatayspor-Eyüpspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hatayspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 1-0 kazandı.
Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 47 yaparak 5. sırada kaldı. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer aldı.
15'inci dakikada sol kanattan hızlı atağa çıkan Eyüpsporlu Ampem'in savunma arkasına iyi hareketlenen Emre Mor'un şutunda top yan ağlarda kaldı.
16'ncı dakikada Hataysporlu Boutobba'nın soldan arka direğe kullanıldığı korner atışında Cemali Sertel'in topu içeriye çevirdi. İyi yükselen Kerim Alıcı'nın kafasında meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
23'üncü dakikada Hataysporlu Massanga'nın ceza sahası dışında kaybettiği topu önünde bulan Eyüpsporlu Thiam önde olan kaleci Bekaj'ın üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
29'uncu dakikada gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl ceza alanına havadan gelen topu gelen pası takım arkadaşı Thiam'ın önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
39'uncu dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam'ın şutunda kaleci Berke Özer sağına uzanıp tehlikeyi çift yumrukla uzaklaştırdı.
43'üncü dakikada rakip ceza alanı dışında topla buluşan Eyüpspor'lu Emre Mor'un sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
48'inci dakikada Eyüpsporlu Emre Mor'un ara pasında kaleciyle karşı kaşıya kalan Emre Akbaba'nın yerden vuruşunda kaleci Bekaj topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada takım arkadaşı Ampem'in pasıyla ceza alanına giren Eyüpsporlu Umut Meraş'ın sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
80'inci dakikada Hataysporlu Boutobba sağdan ceza alanına ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer soluna iyi uzanarak gole izin vermedi.
90'ıncı dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rui Pedro'nun barajın altından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer son anda uzanarak kontrol etti.