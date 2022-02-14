Hatayspor Göztepe'yi devirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Hatayspor'un golleri 36. dakikada Mame Diouf ve 45. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi. Konuk ekip Göztepe'nin tek golünü ise 59. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 39'a yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.