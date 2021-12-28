Hatayspor'a tek gol yetti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Atakaş Hatayspor sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Süper Lig ekibi, adını son 16 turuna yazdırdı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakika Saint-Louis kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 27. dakikada Adekugbe’nin pasında Kamara soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
- 33. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Lobzhanidze’nin sağdan ortasına altıpas çizgisi önünde Kamara istediği gibi vuruşunu yapamayınca, top kalecide kaldı.
- 34. dakikada Emir’in pasında topla buluşan Mohamed Sabbah ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu, top savunmadan döndü.
- 34. dakikada Muhammed Mert’in ara pasında Kamara soldan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına doğru pasında Dylan Louis müsait pozisyonda şutunu çekmeyince savunma uzaklaştırdı.
- 45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze’nin yerden ortasına altıpas çizgisi üzerinde Dylan Louis dokundu ama top auta çıktı.
- İlk yarı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 49. dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor’da sol kanatta topla bulaşan Lobzhanidze’nin ceza sahasına girdikten sonra yerden kale alanına çevirdi. Arka direkte topla buluşan Saint-Louis, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0
- 59. dakikada köşe vuruşu kullanan Nasadoge Menemenspor’da topun başına geçen Enes Sağlık’ın kale alanına çevirdiği topa Kerem Paykoç kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta gitti.
- 83. dakika atak geliştiren Atakaş Hatayspor’da Lobzhanidze sol kanattan topla birlikte ceza sahasına yöneldi ve topu yerden kale alanına çevirdi. O bölgeye koşu yapan Kamara’nın şutu üst direkten geri döndü.
- 85. dakika kontra atağa çıkan Nasadoge Menemenspor’da Emir Şenocak, ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra yerden kale alanı içerisindeki Barwuah’ın önüne bıraktı. Barwuah’ın kontrol edip yaptığı şut kaleci Abdullah Yiğiter’den geri döndü.
- Maçta başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Nasadoge Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Hatayspor, Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
⚽49' Saint-Louispic.twitter.com/u1kJ80Qc0P
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Hatayspor, Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.